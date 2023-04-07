طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين دوري يلو الجولة 28 عبر منصة مكاني.

طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين لدوري الجولة 28 تثير تساؤلات الكثير من الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وقامت منصة مكاني بتلبية طلب الجمهور عن طريق الإعلان عن طرح التذاكر وقد تم حجز 2100 تذكرة وحاليا يجري بيع باقي التذاكر، ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي السعودي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري يلو السعودي، لذل سوف نعرض لكم اليوم رابط منصة مكاني لحجز تذاكر مباراة الأهلي والعين لدوري يوليو الجولة 28.

طريقة شراء تذاكر المباراة من منصة مكاني

يمكنكم حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين إلكترونيا بكل سهولة عن طريق الدخول إلى منصة مكاني واتباع الخطوات التالية:

قم بالوصول إلى موقع مكاني. بعد ذالك قم باختيار مباراة الأهلي والعين من الصفحة الرئيسية. بعد ذلك، قم بالنقر على “شراء التذاكر” وسجل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور. بعد تسجيل الدخول، ستحتاج إلى إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة والموافقة على الشروط العامة والأحكام. بعد ذلك، قم باختيار التذكرة والمقعد المناسب لك. ثم قم بدفع ثمن التذكرة عبر الإنترنت. وأخيرًا، يمكنك طباعة التذكرة وحملها على جوالك.

موعد مباراة الأهلي والعين

يبحث الكثير من متابعي دوري يلو عن موعد مباراة الأهلي والعين وموعد المباراة كالتالي:

تبدأ المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

أما في تونس/ المغرب/ الجزائر فتبدأ المباراة في الساعة الثامنة مساءً.

وتلعب في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية/ السودان/ ليبيا.

وتبدأ في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ قطر/ البحرين/ العراق/ الكويت.

ترتيب دوري يلو

يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 55 نقطة بينما العين في المركز ال 12 برصيد 33 نقطة، وكما هو موضح في الصورة التالية ترتيب دوري يورو الجولة 27، وبذلك فإن النادي الأهلي هو صاحب فرص الصعود الأقوى لدوري روشن السعودي بموسمه الجديد.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين