طرد رونالدو.. الهلال يقهر النصر ويبلغ نهائي كأس السوبر السعودي

صعد الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره النصر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات، في نصف نهائي البطولة.

نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، استمرت بين الفريقين حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 61، تمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الأول لصالح الهلال.

وفي الدقيقة 72، سجل اللاعب البرازيلي مالكوم، الهدف الثاني للهلال.

وفي الدقيقة 86، حصل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو على البطاقة الحمراء.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل ساديو ماني، الهدف الأول لصالح النصر، لتصبح النتيجة 2-1 للهلال.

وضرب الهلال، موعدا ناريا ضد اتحاد جدة في نهائي كأس السوبر السعودي، علما بأن العميد بلغ النهائي بعد فوزه 2-1 على الوحدة.

وكان البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة النصر، نشرها حساب نادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس ياسين بونو، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، الشهراني، روبن نيفيز، سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، ميشايل ديلجادو

وجلس على دكة بدلاء الهلال، مجموعة من اللاعبين أبرزهم رينان لودي ومحمد كنو وحسان تمبكتي ومحمد العويس.

وخاض الهلال، لقاء اليوم، دون خدمات نجمه الأول، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بسبب الإصابة، والتي تعرض لها خلال ديربي الرياض أمام الشباب في الجولة 25 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش، هدفين في لقاء الشباب، قبل تعرضه للإصابة، وسط تقارير تفيد بغيابه لفترة قد تصل إلى 6 أسابيع.

أما لويس كاسترو المدير الفني للنصر، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة الهلال، نشرها حساب نادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس ديفيد أوسبينا، سلطان الغنام، علي لاجامي، محمد فتيل، إيميريك لابورت، أليكس تيليس، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

وجلس على دكة بدلاء النصر، مجموعة من اللاعبين أبرزهم راغد النجار ومحمد قاسم ونواف بوشل وعواد أمان وعبد الرحمن غريب ومشاري النمر وعبد العزيز العليوة وعبد المجيد الصليهم وعلي الحسن.

ويتصدر فريق الهلال، جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024، برصيد 77 نقطة، بعد خوض 27 جولة.

ويتفوق الهلال بفارق 12 نقطة كاملة عن النصر أقرب ملاحقيه، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

ويأتي أهلي جدة في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، أما اتحاد جدة يستقر في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

ويعيش نادي الهلال، فترة مميزة مع مدربه جورجي جيسوس، بعدما حصد كأس موسم الرياض 2024، بعد فوزه 4-3 على إنتر ميامي الأمريكي، وتجاوز النصر بهدفين دون رد 2-0 على ملعب المملكة أرينا.

كما بلغ الهلال، نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 2-0 على غريمه اتحاد جدة.

ويواجه فريق الهلال، نظيره العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، علما بأن الفريق الإماراتي تجاوز عقبة النصر السعودي في دور الثمانية بركلات الترجيح على ملعب الأول بارك معقل العالمي.