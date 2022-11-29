استبعاد حارس مرمى الكاميرون واللاعب يُغادر مونديال قطر 2022.. تفاصيل

تسأل العديد من مشجعي الفريق الكاميروني عن أسباب مغادرة “أندريه أونانا” حارس مرمى منتخب الكاميرون وإنترميلان، حيث أنه لم يُسمح له بالتواجد بين قائمة “الأسود غير المروضة”، بقرار من المدير الفني الذي قرار استبعادة لأسباب تأديبية.

أسباب مغادرة حارس مرمى الكاميرون

من جانبها كشفت شبكة “ESPN” انه قبل بداية اللقاء بدقائق بسيطة قرر المدير الفني لمنتخب الكاميرون استبعاد أونانا من قائمة المباراة لخلاف نشب بينهما قبل بداية المباراة.

عدم المخاطرة

حيث أكد موقع “ذا أثليتك” ان الخلاف قد بدأ في الحصة التدريبية يوم السبت الماضي، وذلك بعدما طلب “سونغ” مدرب الفريق من الحارس أن يعتمد على اللعب السهل والمباشر، وألا يقوم بأي مخاطرات قرب مرماه.

يُغادر قطر دون عودة

وأضاف الموقع أن سونغ قرر استبعاد حارس المرمى حتى من دكة الاحتياط، وهو ما اغضب حارس المرمى، لذا قام أونانا ترك معسكر المنتخب كما أنه سوف يُغادر قطر بدون عودة.

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تأثر منتخب الكاميرون كثيراً بغياب حارس المرمى الأساسي، حيث أن البديل لم يستطع التصدي لأي تسديدات واستقبلت شباك الكاميرون هدفين في الشوط الأول.

أونانا و35 مباراة دولية مع الكاميرون

والجدير بالذكر أن أونانا قد شارك في 35 مباراة دولية مع فريق الكاميرون، كما أنه وقع لفريق إنترميلان بداية من الموسم الجاري بعد انتهاء تقاعده في فريق أياكس.