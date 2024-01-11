طرح تذاكر مباراة نابولي وفيورنتينا 18/1/2024 في السوبر الإيطالي بالرياض والأسعار

تم الإعلان بشكل رسمي عن طرح تذاكر مباراة نابولي وفيورنتينا المقررة في نصف نهائي بطولة السوبر الإيطالي التي تقام بالرياض في المملكة العربية السعودية، وقد تابعنا معكم تذاكر مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو التي تقام على الناحية الأخرى، حيث إن الفريقين الفائزين بهاتين المباراتين سيتواجهان في النهائي، وننشر لكم تفاصيل مباراة نابولي ضد فيورنتينا وأسعار التذاكر الرسمية والموعد، فتابع.

مباراة نابولي ضد فيورنتينا

ومن المقرر أن يواجه نادي نابولي نادي فيورنتينا في مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر الإيطالي المقامة بالمملكة وهذا على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض.

حيث إن الأندية التي تشارك في هذه البطولة هي البطل والوصيف في بطولتي السيريا أي “الدوري الإيطالي”، وكذلك كأس إيطاليا في الموسم الماضي، وفي الوقت الحالي يحتل نادي فيورنتينا المركز الرابع بالدوري برصيد 33 نقطة، ونابولي يحتل المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة وذلك في تمام الموعد الموضح:

يوم الخميس 18 يناير 2024 ميلادي.

في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أسعار التذاكر

وقد تم الكشف عن قائمة أسعار تذاكر المباراة الرسمية وهذا على المنصة التي تم طرح التذاكر خلالها “وي بوك”، والتي نوضحها لكم في الجدول التالي:

الفئة السعر الفئة الذهبية 750 ر.س الفئة الفضية 500 ر.س الفئة 1 – منتصف الواجهة 100 ر.س الفئة 2 – أطراف الواجهة 80 ر.س الفئة 3 – زاوية الواجهة 70 ر.س الفئة 4 – خلف المرمى العلوي 50 ر.س الفئة 5 – خلف المرمى السفلي 40 ر.س

رابط الحجز الرسمي

ويمكن لحضراتكم شراء تذاكر هذه المواجهة إلكترونيا عبر منصة ويبوك كما ذكرنا، وهذا من خلال الخطوات التالية وذلك قبل انتهاء التذاكر: