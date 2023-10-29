طرح تذاكر مباراة الهلال والحزم في كأس الملك 30/10/2023 BluStore

أعلنت منصة بلو ستور عبر حسابها الرسمي على منصة X “تويتر” عن طرح تذاكر مباراة الهلال والحزم المقررة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الدور الـ 16، والتي يستضيفها نادي الهلال على ملعب الملك فهد في الرياض، وننشر لكم كما عودناكم متابعينا التفاصيل التي تحوم حول هذه المباراة، وكذلك ما يتعلق بالأسعار الخاصة بحضور هذه المباراة، وكذلك الرابط، فتابعوا معنا في الأسفل.

صورة من تدريبات الهلال السعودي، المصدر: حساب الهلال على X

الهلال والحزم

ويلعب نادي الهلال السعودي المباراة القادمة له في إطار مواجهات بطولة كأس الملك ضد نادي الحزم، وسيلعب زعيم آسيا هذه المباراة بمعنويات عالية للغاية ضد نظيره، وهذا بعد الفوز الكبير في مباراة الديربي الماضية التي جمعت بينه وبين الأهلي السعودي، والتي انتهت بفوز الهلال بـ 1-3.

على الناحية الأخرى حقق نادي الحزم تعادل ايجابي 2-2 ضد العميد نادي الاتحاد في جدة، وهذا ما يعطي اللاعبين ثقة نوعا ما في تحقيق نتيجة أو أداء إيجابي أمام نادي الهلال على الرغم من صعوبة المباراة بالنسبة لهم.

موعد المواجهة

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة على إستاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، وهذا في تمام التوقيت التالي:

يوم الإثنين.

الموافق 30 أكتوبر 2023.

الساعة 9:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل أحداث المواجهة على شاشات SSC Sport.

أسعار تذاكر المباراة

وبالنسبة إلى أسعار تذاكر المباراة فلا جديد يذكر، تبدأ أسعار المباراة كما تعودنا في مواجهات الهلال من 30 ريال سعودي، وجدول الأسعار كما جاء في بلو ستور كما يلي:

الفئة السعر L1 30.00 ريال L2 30.00 ريال L3 30.00 ريال L4 30.00 ريال SW 300.00 ريال SILVER NORTH 300.00 ريال SILVER SOUTH 300.00 ريال PREMIUM NORTH 100.00 ريال G 1,000.00 ريال

رابط حجز تذاكر المباراة

ويتم حجز تذاكر هذه المواجهة من خلال تطبيق بلو ستور الشهير، وذلك ما يكون من خلال متابعة الخطوات التالية: