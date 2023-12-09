طرح تذاكر مباراة الهلال والتعاون في ربع نهائي كأس الملك 11/12/2023

أعلنت منصة بلو ستور عبر حسابها الرسمي على منصة X “تويتر سابقا” عن طرح تذاكر الهلال والتعاون المقررة ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك 2023/2024، حيث يستضيف نادي الهلال المباراة القادمة له في البطولة الغالية “كأس خادم الحرمين الشريفين” على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، وننشر لكم أعزائنا المتابعين رابط وكيفية حجز التذاكر في الأسفل مع التفاصيل المتعلقة بهذه المواجهة، فتابع.

تذاكر الهلال والتعاون، المصدر: موقع جول

الهلال ضد التعاون

وقد تم عمل قرعة ربع النهائي لربع نهائي كأس الملك سلمان 2024 في شهر نوفمبر الماضي، والتي أسفرت عن وقوع نادي الهلال السعودي أمام نادي التعاون في هذه الجولة من البطولة.



وقد فاز الهلال السعودي المباراة الماضية في دور الـ 16 ضد نادي الحزم بثلاث أهداف مقابل صفر، على الجانب الآخر تأهل التعاون للدور الحالي بعد الفوز على نظيره نادي الوحدة بالدور الـ16 بهدفين مقابل صفر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ونتابع معكم كما عودناكم التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة وهذا من حيث الملعب والموعد، وكذلك القنوات الناقلة، وهذا في الجدول التالي:

المباراة الهلال vs التعاون الجولة دور ربع النهائي في كأس خادم الحرمين 2023/2024 اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 الساعة 5:45 مساء بتوقيت السعودية الملعب إستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية القنوات الناقلة ssc sport

رابط حجز تذاكر المباراة

وقد تم الإعلان عن طرح تذاكر المباراة على بلو ستور وهذا بأسعار تبدأ من 30 ريال سعودي، ويمكنكم حجزها عبر متابعة الخطوات التالية:

التذاكر متاحة للجميع 💙🤩 احجز تذاكرك لـمباريات #الهلال الثلاث القادمة من #بلو_ستور📲💙 — Blu Store (@Blustore_app) December 9, 2023