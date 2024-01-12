طرح تذاكر برشلونة وريال مدريد في الرياض 14/1/2024 وطرق الحجز SuperCopa

تم الإعلان منذ دقائق عن طرح تذاكر مباراة برشلونة وريال مدريد المقررة في نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في المملكة العربية السعودية، وهذا على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض، وبالطبع هناك حالة إقبال جماهيري كبيرة للغاية على التذاكر حيث يرغب الجميع في حضور الكلاسيكو من الملعب، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط الحجز الرسمي والطرق التي يمكنكم أيضا الحجز من خلالها في حال انتهت التذاكر من وي بوك، فتابعوا معنا.

برشلونة ضد ريال مدريد

وقد تأهل نادي برشلونة ليواجه ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 Super Copa، وذلك بعد أن فاز على نادي أوساسونا في نصف نهائي البطولة، وهذا بعد مباراة انتهت بهدفين مقابل لا شيء، وهذا بتسجيل روبيرت ليفاندوفسكي واللاعب الشاب لامين يامال.

على الناحية الأخرى تأهل الريال إلى النهائي وهذا بعد مباراة نارية جمعت بينه وبين أتليتكو، والتي انتهت بفوز الملكي بخمسة أهداف مقابل 3 في مباراة وصلت حتى الأشواط الإضافية.

رابط طرح التذاكر

وقد أعلنت منصة ويبوك منذ دقائق بالفعل عن طرح تذاكر النهائي المقام في الرياض بشكل رسمي، ويمكنكم الحجز عبر الموقع الرسمي من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط تذاكر المباراة webook.com .

. ثم تقوم بالانتظار في الطابور.

بعد انتهاء الطابور تقوم بفتح الملعب، واختيار المنطقة والمقاعد.

توافق على الشروط ثم الشراء.

ونظرا للإقبال الكبير على التذاكر، فنتوقع أن التذاكر سيتبقى عليها القليل وتنتهي من الموقع الرسمي، وفي هذه الحالة تقومون بالشراء من منصة إعادة بيع التذاكر في وي بوك، أو من خلال منصات معروفة مثل غرينتا هب، وبرايم تيكت.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو في النهائي بين الفريقين بالرياض في الموعد التالي: