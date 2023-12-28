طرح تذاكر الطائي والاتحاد في دوري روشن السبت 30/12

تم الإعلان بشكل رسمي عن طرح تذاكر مواجهة الطائي ضد الاتحاد المقررة في الجولة رقم 16 المؤجلة من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث أعلن نادي الطائي عن ذلك بشكل رسمي عبر حسابه الرسمي على تويتر، كما وقام بالكشف عن رابط الحجز الرسمي الذي ننشره لكم في الأسفل، وكشف كذلك عن أسعار التذاكر، والتفاصيل المتعلقة بالملعب والمكان والتي نتابعها معكم، فتابعوا معنا لكافة التفاصيل كما عودناكم.

المصدر: حساب الاتحاد السعودي على X

#جمهور_العز يرحب بالأحبة جمهور @ittihad

🗺 الخريطة التفصيلية لملعب المباراة

🏟️ مواقع الجمهور

⚪️ جمهور الطائي A وB

🟡 جمهور الاتحاد C

⚪️ جمهور الطائي VIP1

🟡 جمهور الاتحاد VIP2

⚪️🟡 متاح VVIP

.#الطائي_الاتحاد#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL #الطائي | #فارس_الشمال 🩶 pic.twitter.com/JuRut6Drle — نادي الطائي السعودي (@tai1381) December 27, 2023

أسعار تذاكر المباراة

ونبدأ بالتعرف على أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والطائي، وهذا كما جاء في منصة تكت مكس الإلكترونية، وهي جاءت كما يلي:

الفئة السعر شامل الضريبة A, B, C مخفض 30 ريال A 50 ريال B 50 ريال C 100 ريال VIP 500 ريال VVIP 2,000 ريال

رابط حجز تذاكر الطائي والاتحاد

وبعد أن تعرفنا على قائمة الأسعار الرسمية كما جاءت في منصة تكت مكس الرسمية، نبدأ معكم بالتعرف على رابط وخطوات الحجز الإلكتروني، وذلك فتابع النقاط:

تقوم بالدخول إلى رابط مباراة الاتحاد والطائي في تكت مكس من هنا .

. ثم اضغط على أيقونة احجز الآن.

سجل الدخول في حسابك في منصة تكت مكس.

ثم بعدها تختر المكان الخاص بك في الملعب، وعدد المقاعد.

بعدها سوف تضغط على اشتر الآن.

ثم تقوم باختيار طريقة الدفع وتأكيد الحجز.

موعد المباراة والمكان

وتقام المباراة على ملعب نادي الطائي في مدينة حائل، وهذا بالتحديد علىى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية والتي يمكنكم الوصول لها بالخريطة هنا، وهذا في الموعد الموضح:

يوم السبت 30 ديسمبر 2023.

من الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية.

تفاصيل المواجهة

ويدخل الاتحاد السعودي هذه المواجهة ويرغب في الفوز بها بأي شكل، وهذا بعد سلسلة الخسارات التي تكبدها الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها خسارته من النصر في مباراة الديربي بخمسة أهداف مقابل إثنين.

وعلى الناحية الأخرى خسر الطائي آخر 3 مباريات له في الدوري، ويحتل المركز الـ 14 برصيد 17 نقطة، فهل يستطيع أن يحسن وضعه، أم للاتحاد السعودي رأي آخر؟، شاركونا في التعليقات.