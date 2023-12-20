طرح تذاكر الدفعة الثالثة من كأس آسيا 2024 ورابط الحجز AFC

تم الإعلان عن طرح الدفعة الثالثة من تذاكر بطولة كأس آسيا 2024 afc المقرر أن تقام في قطر، وهذا في يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا بقطر عن طرح تذاكر هذه الدفعة بيوم الأربعاء قبلها بأيام، وبالطبع هناك حالة إقبال كبيرة على شراء التذاكر وخاصة من قبل سكان دول الخليج والدول العربية المشاركة في هذه البطولة، وننشر لكم في هذا المقال رابط حجز التذاكر وكيفية الشراء من الموقع.

تذاكر كأس آسيا 2024

تذاكر كأس آسيا

وقد أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر عن طرح دفعة جديدة من البطولة، وهذا بدءا من يوم الأربعاء 20 ديسمبر كما ذكرنا، وقد نشر هذا الخبر قناة بي إن سبورت الرسمية.

كما وتم الإعلان عن بيع ما يزيد عن عن 170 ألف تذكرة في البطولة، وهذا في الساعات الأولى من طرح تذاكر الدفعة الأولى والثانية حتى الآن، وفي الوقت الحالي، هناك حالة إقبال كبيرة على موقع التذاكر.

رابط التذاكر

ويمكنكم أعزائنا المتابعين حجز التذاكر الخاصة بكم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، وذلك فتابع:

يتم الدخول إلى رابط الموقع الرسمي tickets.qfa.qa .

. ثم يطلب منك إدخال رمز التحقق.

بعدها تنتظر في طابور الحجز حتى يأتي دورك.

ثم تقوم باختيار المباراة التي ترغب في حضورها.

تحدد المقاعد حسب كل فئة.

بعد الانتهاء توجه إلى سلة المشتريات.

ثم بعدها تسجل الدخول، وبعدها تقوم باستكمال عملية الشراء.

موعد البطولة

ونذكركم أعزائنا المتابعين بالفترة الرسمية التي ستقام بها هذه البطولة، وهي:

كل أحلام المنتخبات الآسيوية، وصيحات الجماهير، وأجواء كرة القدم الفَلّة، والمشاعر والذكريات الحلوة، والتجارب داخل الاستادات وخارجها، تجتمع هنا في قطر. كل القلوب عندنا!#كأس_آسيا2023 من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 هل ستترك هذا الحدث يفوتك؟ #هَيّا_آسيا pic.twitter.com/f4ZsnPSrUd — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) December 20, 2023

من يوم الجمعة 12 يناير 2024.

وتستمر حتى يوم السبت 10 فبراير 2024 ميلادي.

المنتخبات المشاركة

وقد تم تقسيم الـ 24 منتخب المشاركين في البطولة إلى 6 مجموعات، ونراجع معكم هذه المنتخبات في الجدول الآتي، وهي: