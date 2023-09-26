طرح الدفعة الأولى من تذاكر مونديال الأندية اليوم عند الواحدة ظهراً

اليوم، ستكون لحظة انطلاقة مشوقة؛ حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن طرح 30٪ من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2023، في نسختها العشرين والأخيرة بنظامها الحالي؛ حيث ستشهد هذه البطولة مشاركة 7 فرق من مختلف القارات، وستُقام في المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر القادم.

صورة توضح تفاصيل طرح الدفعة الأولى من تذاكر مونديال الأندية - مصدر الصورة: حساب الاتحاد على تويتر (X)

نشر نادي الاتحاد هذا الخبر عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، وأعلن أنه في تمام الساعة الواحدة ظهرًا سيتم فتح باب الفرصة للحصول على تذاكر جميع مباريات البطولة.

هذا الحدث الكروي الكبير يأتي في إطار استعدادات المملكة لاستضافة هذه البطولة التي ستقام لأول مرة على أراضيها، بمشاركة فرق من مختلف أنحاء العالم.

ستُقام البطولة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر، وستشهد سبع مباريات قوية على ملاعب المملكة.