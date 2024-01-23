طبيب منتخب مصر يوضح حقيقة إصابة محمد صلاح

تحدث الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن تفاصيل إصابة اللاعب محمد صلاح التي تعرض لها في مباراة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024.

وقال الدكتور محمد أبو العلا: “محمد صلاح يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، حين صدر بيان إتحاد الكرة الأول بأن صلاح سيغيب لمدة مباراتين لم نكن أجرينا سوى أشعة واحدة على صلاح ولكن بعد الأشعة الثانية وجدنا أن الإصابة أكبر”.

وعن سفر محمد صلاح للعلاج في ليفربول قال أبو العلا: “سنذهب بعد يومين لمدينة سان بيدرو والتي غير مجهزة بشكل جيد، لذلك قررنا علاج صلاح في ليفربول لأن ذلك أفضل”.

واضاف: “كان الإتفاق مع ليفربول منذ ثلاثة أيام وكان الإتفاق على أن نعلن الأمر بعد مباراة كاب فيردي لكن مدرب ليفربول هو من أعلن مبكراً وصلاح لم يكن يريد السفر”.

موعد عودة محمد صلاح

وعن موعد عودة محمد صلاح من الإصابة قال طبيب منتخب مصر: “من الصعب تحديد ذلك لأن الإصابة العضلية تعتمد على مدى التحسن بشكل يومي ولكن يمكنني القول بأننا عملنا مع صلاح لأربعة أيام بشكل جيد، واللاعب تحسن فيهم قدر المستطاع”.

وكانت محمد صلاح حاضراً في مباراة مصر ضد الرأس الأخضر والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، ونجح منتخب مصر في التأهل في المركز الثاني بعد أن تعادل منتخب غانا مع منتخب موزمبيق في الأنفاس الأخيرة.

🔴📸 لقطات من مباراة مصر والرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2023 🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/zLEoy9BYQ5 — EFA.eg (@EFA) January 22, 2024



