طاهر محمد طاهر قد يغيب عن مباراة فيوتشر بسبب الإصابة

ظهر اللاعب المصري طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي بشكل جيد خلال اللقاءات الأخيرة في الدروي المصري الممتاز وبطولة كأس مصر، حيث اعتبره المدير الفني الجديد ريكاردو سوارس واحداً من أعمدة الفريق بعد اعتماده بشكل أساسي على اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، وأُصيب طاهر مؤخراً إصابة أبعدته عن المشاركة خلال التدريبات الجماعية مع الفريق.

موقف طاهر من المشاركة أمام فيوتشر

ويعاني طاهر محمد طاهر من بعض ألام الركبة التي أبعدته عن مران الفريق، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن اللاعب بدأ التأهيل اليوم ودخل المران بصورة بسيطة، ومن المنتظر أن يقرر الجهاز الطبي موقف اللاعب غداً من المشاركة أمام فيتوشر في الدوري المصري من عدمها، ويعاني النادي الأهلي في الفترة الأخيرة من كثرة الإصابات التي تضرب الفريق ولا يريد الأهلي أن يفقد أي لاعب أخر خلال الفترة القادمة.

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الأهلي يواجه فيوتشر إف سي الثلاثاء المقبل

ويدخل النادي الأهلي لقاءاً هاماً ومرتقباً مساء يوم الثلاثاء في لقاء الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، ويريد النادي الأهلي أن يوقف مسلسل نزيف النقاط التي تعرض لها في الفترة الأخيرة أمام نادي سموحة وخسارته بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادله مع الجونة سلبياً، ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بينما يأتي فيوتشر رابعاً بعد فريقي الزمالك وبيراميدز الذين يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب.