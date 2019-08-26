طاقم حكام مصري لإدارة مباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي في البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي في البطولة العربية، حيث تم تعيين طاقم تجكيم مصري دولي، للمباراة التي تقام مساء الأربعاء 28 أغسطس 2019 بالكويت، سيدير المباراة تحكيميا حكم الساحة الدولي محمود البنا، ومساعد أول أحمد توفيق، ومساعد ثاني يوسف البساطي، وأحمد الغندور حكم رابع.

تقام مباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي على ملعب نادي الكويت مساء الأربعاء، وهي مباراة الذهاب من الدور 32 من البطولة العربية 2020 “كأس محمد السادس”، وصلت بعثة نادي الشرطة العراقي للكويت مساء يوم الإثنين، كما وصل طاقم التحكيم المصري، ومراقب المبارة الإماراتي، المباراة تبدأ عند الساعة 8.15 مساء الأربعاء بتوقيت الكويت والعراق.

محمود البنا حكم مباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي من مواليد مدينة كفر الشيخ المصرية في عام 1987، يبلغ من العمر الان 32 عام، حصل على شارة التحكيم الدولي عام 2014، يعمل كمأذون شرعي في محافظتة كفر الشيخ.

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