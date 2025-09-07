أخبار الرياضة

طارق مصطفى يتحدث عن فوز منتخب مصر على أثيوبيا، وعلى صعوبة اللقاء القادم

أحمد المدبولي

تحدث طارق مصطفى المدير الفني السابق لنادي البنك الاهلي عن مباراة منتخب مصر الاخيرة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.

اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب مصر بنتيجة 2-0 وباداء غير مرضى نسبياً تحدث طارق مصطفى عن هذا الفوز.

حيث أكد طارق مصطفى، أن المنتخب الوطني لم يكن محظوظ خلال مواجهته الأخيرة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

وشدد على أن التقييم الشامل للفريق يحتاج إلى وقته المناسب، بينما الأولوية الحالية هي تحقيق الانتصارات.

وأضاف مصطفى أن تراجع مستوى الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة ينعكس بشكل طبيعي على أداء المنتخب، معتبراً أن مواجهة بوركينا فاسو المقبلة ستكون إختبار حقيقي للحكم على أداء الجهاز الفني واللاعبين.

وأشار إلى أن الثنائي أحمد سيد “زيزو” ومحمود حسن “تريزيجيه” يتشابهان كثيراً في أسلوب لعبهم مع المنتخب الوطني.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


