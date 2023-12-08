طارق حامد يعلن اعتزاله العب دولياً بعد 10 سنوات من ارتداءه قميص منتخب مصر

أعلن لاعب نادي الزمالك السابق وضمك السعودي الحالي طرق حامد، اعتزال اللعب دولياً، وذلك من خلال تغريده له على حسابه الرسمي على منصة “أكس” تويتر سابقاً.

سأعود لصفوف الجماهير

وكتب نجم وسط المنتخب المصري السابق “على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم”.

واختتم منشوره بقوله “الآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي”.

جدير بالذكر أن قرار طارق حامد جاء بعد استبعاده من معسكر منتخب مصر الأخير، هذا الاستبعاد الذي تضمن ثلاثة لاعبين هم طارق حامد، وإمام عاشور، وحسين الشحات، وذلك قبل لقاء سيراليون، بناء على قرار اتخذه فيتوريا المدير الفني للمنتخب، وبعد بيان من اتحاد الكرة أفاد أن سبب الاستبعاد يرجع إلى عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي 🇪🇬♥️ — Tarek Hamed (@TarrekHameed) December 8, 2023

جدير بالذكر أن طارق حامد كان قد شارك في 58 مباراة دولية مع منتخب مصر، استطاع أن يسجل خلالها هدف وحيد، وكان أبرز مشاركاته في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.