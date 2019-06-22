طارق حامد … مقاتل المحور

بقلم : خالد صلاح عبد الرحيم

طارق حامد يقدم مستوي رائع مع المنتخب والزمالك بشكل ثابت وبنسق تصاعدي ، هو لايملك الفنيات الكبيرة مثل المراوغة وصناعة اللعب ، ولكنه يفعل ما يتطلب منه داخل المباراة بمجهود مضاعف وروح قتالية عالية، لذلك هو لاعب تكتيكي مهم جداً في خطة أي مدرب ، لاعب قتالي ويمتلك العناد الكروي يحاول أن يقدم أفضل ما عنده كل مباراة ويثبت أنه يستحق أن يكون أساسياً ويستحق أن نلقبه بـ مقاتل المحور حالياً في مصر ، دوره الهجومي محدود ولكنه اللاعب الأمين في وسط الملعب .

طارق حامد لاعب ذكي يحاول تقليل “الديفوهات” التي توجد لديه ، يستلم الكرة لا يحاول أن يذهب للزحام يقوم بالتمرير لأقرب لاعب وفي المكان الخالي لذلك طارق حامد يمتاز باللعب السهل بعيداً عن الفلسفة ، لاعب ” بثلاث رئات ” يذهب للتغطية وراء الهجمة وتعطيل اللعب للوقاية من المرتدات ، ثم يقوم بالمساندة الدفاعية مع قلبي الدفاع ، وإذا ذهبت الكرة علي الأطراف أو في وسط الملعب تجد طارق حامد يضغط بقوة ليستعيد الكرة من المنافس ويعطيها لزملائه .

أحد المكاسب حالياً للزمالك والمنتخب من خلال ما يظهرة من قوة وحماس داخل الملعب ، الدينامو يمتلك شخصية الثبات في الاداء والغيرة علي فريقه ، هو الــ Destroyer لاعب الارتكاز مدمر الهجمات وصاحب القدرات البدنية والدفاعية الكبيرة ، طارق حامد الجلاد أمام رباعي الدفاع يمنع الخطورة وايصال الكٌرات علي المرمي ، وهو يقدم كل ما لديه داخل الملعب ودائماً عند حسن ظن الجماهير .

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