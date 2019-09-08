طائرة درون تشارك في تمرينات منتخب الإمارات قبل مقابلة ماليزيا







تشهد مدينة كوالالمبور مباراة الإمارات وماليزيا يوم الثلاثاء في افتتاحية مشوار الأبيض ضمن تصفيات كأس العالم مونديال 2022، ويعتمد الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي على أحدث الطرق التدريبية لتطوير أداء نجوم المنتخب وتحقيق الهدف الأهم وهو الوصول لمونديال 2022، وقد شاركت في تدريبات الإمارات بماليزيا طائرة مسيرة (درون)، ودور تلك الطائرة تصوير تدريبات منتخب الإمارات، حيث تصور الطائرة تحركات اللاعبين داخل الملعب ومدى تنفيذ المطلوب منهم ومدي تنفيذهم لمهام مراكزهم داخل الملعب، على أن يستعرض الجهاز الفني فيديوهات الطائرة خلال المحاضرة النظرية مع اللاعبين.







مباراة الإمارات وماليزيا

تجري تمرينات الإمارات بماليزيا على أفضل صورة وروح معنوية مرتفعة للجميع، كما شهدت التمرينات عودة نجم المنتخب عمر عبد الرحمن عموري للتدريبات الجماعية للمنتخب منذ وصول البعثة لماليزيا وهو جاهز للمشاركة في اللقاء، تقام مباراة الإمارات وماليزيا على ملعب بوكيت جليل في العاصمة الماليزية كوالالمبور مساء يوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر 2019 الجاري.







مباراة الإمارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم يديرها طاقم تحكيم ياباني، ومن المرتقب أن تكون المباراة منقولة على قنوات أبوظبي الرياضية، يذكر أن منتخب ماليزيا قد فاز في الجولة الأولى على إندونيسيا بنتيجة 3-2، وهو يتصدر المجموعة حتى الان.