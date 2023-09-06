«ضم تمبكتي».. مفاجأة في قائمة النصر بطلب من لويس كاسترو

أبلغ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، بقرار فني يخص قائمة العالمي خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

لاعبو النصر خلال مباراة الحزم في الدوري السعودي - المصدر: حساب النصر عبر تويتر

ويبحث نادي النصر عن تدعيم صفوف بصفقة دفاع محلية وليست أجنبية، ليكون بجوار الإسباني إيميريك لابورت، المنضم حديثًا لصفوف لنصر قادمًا من نادي مانشستر سيتي.

وبسبب ضيق الوقت في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتبقي حوالي ما يقارب 24 ساعة على إغلاق باب التعاقدات في الدوري السعودي، اضطر كاسترو إلى التفتيش في قطاع الشباب من أجل ضم أحد مدافعيه لصفوف الفريق الأول.

كاسترو يُصعد تمبكتي إلى الفريق الأول

وقرر لويس كاسترو تصعيد المدافع الشاب مرزوق تمبكتي إلى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، من أجل تدعيم الجبهة الخلفية للفريق في ظل تدني مستوى عدد من مدافعيه.

ويمتاز تمبكتي بإمكانيات هائلة وبراعة دفاعية ومستوى بدني عالٍ، يؤهله للتواجد في التشكيل الأساسي لنادي النصر خلال المباريات المقبلة.

🎥|| ملخص لـ مدافع شباب #النصر مرزوق تمبكتي الذي تم تصعيده لـ الفريق الاول بطلب من لويس كاسترو 👏pic.twitter.com/VUUZSb0xPo — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) September 6, 2023

موقف النصر في الدوري السعودي

ويقدم نادي النصر مباريات كبيرة في مسابقة دوري روشن، فبعد البداية المخيبة للآمال، بالخسارة في أول جولتين أمام الاتفاق والتعاون، بدأ العالمي في تصحيح مساره بالفوز خلال 3 مباريات متتالية.

وأنهى النصر مبارياته في الدوري السعودي قبل فترة التوقف الدولي، بالفوز على نادي الحزم بنتيجة 5-1، في مباراة الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن نادي الاتفاق صاحب المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

ويتصدر كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف، بعد أن قدم أداء خرافي في مباراتي الحزم والفتح، حيث سجل هاتريك 3 أهداف في مواجهة الفتح.

ترتيب هدافي الدوري السعودي