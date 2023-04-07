ضربة مُوجعة.. غياب صلاح عن تدريبات ليفربول قبل مواجهة أرسنال

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق الأرسنال على ملعب الأنفيلد يوم الأحد القادم، وذلك عقب التعادل المخيب للآمال لفريق ليفربول في الجولة السابقة أمام فريق تشيلسي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين، ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأرسنال وتعويض نتيجة مباراة الذهاب على ملعب الأمارات والتي خسرها ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام غريمه فريق الأرسنال، وفي سياق متصل أعلنت عدد من التقارير غياب الفرعون المصري محمد صلاح عن تدريبات فريق ليفربول قبل أيام قليلة من المباراة.

وفي هذا المقال سنوضح حقيقة غياب صلاح عن التدريبات وأفكار يورغن كلوب المدير الفني للفريق لتعويض غيابه.

غياب صلاح عن تدريبات ليفربول:

ذكرت تقارير صحفية بريطانية اليوم أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، لم يشارك في تدريبات الفريق اليوم الخميس، تحضيرًا لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”. وكان صلاح قد شارك كبديل في مباراة يوم الثلاثاء الماضي وهي أول مباراة يجلس فيها على مقاعد البدلاء في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما ذكرت شبكة “ليفربول إيكو” اليوم الخميس، أن كل من صلاح، وجو جوميز، وديوجو جوتا، وآرثر ميلو غابوا عن التدريبات اليوم.

تشكيل ليفربول المتوقع في غياب صلاح:

من المتوقع أن يبدأ مدرب ليفربول يورغن كلوب مباراة أرسنال في حالة غياب محمد صلاح عن المباراة بالتشكيلة التالية