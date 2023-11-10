ضربة موجعة للأهلي السعودي: لجنة الانضباط تفرض عقوبات جماعية على نجوم الفريق

تعادل النادي الأهلي مع ضمك في مواجهة قوية انتهت بنتيجة هدفين لكل منهما، في إطار الجولة 13 من دوري روشن لكرة القدم.

لاعبين نادي الأهلي السعودي مصدر الصورة: الجول

وفي تطورات أخرى، قررت لجنة الانضباط معاقبة لاعبي الأهلي جماعياً، مما يفتح باب النقاش حول “أزمة تتكرر”، وقد كشفت شبكة قنوات SSC عن رفض نجوم الأهلي التحدث لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة.

من المرجح أن تفرض لجنة الانضباط عقوبات على النادي الأهلي بسبب رفض اللاعبين الظهور الإعلامي، وفقًا للوائح اللجنة.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، في حين يحتل ضمك المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

سجّل عبد الباسط هندي هدف الأهلي الأول في الدقيقة 10، وأضاف النابت الهدف الثاني في الدقيقة 44، في المقابل، أحرز فاروق شافعي هدفًا لضمك في الدقيقة 73، وتعادل نيكولا ستانشيو في الدقيقة 91.