“ضربة موجعة لجماهير الاهلي”.. ثلاثي القلعة الحمراء يغيبون عن لقاء القمة

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الزمالك يوم الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة على استاد الأهلي وي السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب مشاركات النادي الاهلي الافريقية، حيث خسر الفريق الأحمر نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد المغربي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وكشفت مصادر محلية أنه من المتوقع غياب ثلاثي النادي الأهلي عن لقاء القمة لأسباب مختلفة، حيث يتوقع أن يعتمد المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء سامي قمصان على الظهير الأيمن محمد هاني في مركزه الأساسي وعدم الإعتماد على كريم فؤاد في هذا المركز، حيث كان هاني يلعب كمدافع بسبب غياب المدافعين للمشاركة مع منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

كما يتوقع تواجد صانع الألعاب محمد مجدي أفشة على دكة البدلاء والبدأ باللاعب طاهر محمد طاهر في التشكيل الأساسي، وكذلك عدم الإعتماد على المهاجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو في المباراة وتواجده على دكه البدلاء على أن يبدأ المدرب بالمهاجم محمد الشريف في التشكيل الاساسي في خط الهجوم.