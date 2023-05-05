ضربة موجعة.. الكاف يصدم الترجي التونسي قبل أيام من مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي الترجي التونسي ضربة موجعة قبيل أيام قليلة من مباراته أمام النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فقد أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قراراً بحرمان النادي التونسي من الجماهير في 4 مباريات، منها اثنتين مع إيقاف التنفيذ، كما قررت توقيع غرامة مالية على النادي بقيمة 300 ألف دولار، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراتهم أمام نادي شبيبة القبائل الجزائري في ملعب رادس بتونس.

كانت مباراة نادي الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري قد شهدت توقفا لمدة 35 دقيقة نتيجة أحداث الشغب، وحتى استعادة العناصر الأمنية السيطرة على مجريات الأمور والسيطرة على الجماهير المشاغبة، وطبقاً لقرار اللجنة، يٌحرم نادي الترجي من جماهيره أمام الأهلي في مباريات الدور النصف النهائي من البطولة، التي من المقرر إقامتها يومي 12 و19 من شهر مايو الجاري.

كما أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في عقوباته التي صدرت ضد الترجي التونسي، أنه سيكون الترجي مهددًا بالإقصاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في حالة ما إذا تكررت تصرفات الشغب من جماهيره في خلال 12 شهرًا مقبلة.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز في مجموع المباراتين أمام الفريق الفائز في مباراة صنداونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي، في المباراة النهائية من البطولة المفضلة لدى جمهور وعشاق الفريق الأحمر.