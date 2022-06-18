“ضربة موجعة”.. الزمالك يعاني من غياب أربعة لاعبين قبل مواجهة القمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق الأهلي في لقاء القمة يوم الأحد المقبل الموافق ال 19 من شهر يونيو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة ال 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتواجد الفارس الأبيض على قمة الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بينما يأتي النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة فقط مع وجود مباريات المؤجلة للأهلي.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أنه من المتوقع غياب أربعة لاعبين عن تشكيل القلعة البيضاء لمواجهة النادي الأهلي في لقاء القمة المقبل، حيث يتوقع غياب الحارس الأساسي لنادي الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل عن اللقاء للإصابة بالعضلة الضامة وقد يشارك الحارس محمد عواد كبديل له.

كما يتوقع غياب الظهير الأيسر للفريق أحمد فتوح بسبب معاناته من حادث سيارة وأعراض فيروس كورونا، مع احتمالية غياب الظهير الأيمن حازم إمام للإصابة، وعدم عودة لاعب خط الوسط طارق حامد من المانيا حتى هذه اللحظة، ويدخل نادي الزمالك المباراة لحصد الثلاث نقاط التي لا غنى عنها والتربع على صدارة الدوري المصري.