ضربة قوية لمانشستر سيتي بغياب عمر مرموش عن الديربي أمام مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر سيتي عن غياب الدولي المصري عمر مرموش عن المشاركة في مواجهة الديربي المرتقبة ضد مانشستر يونايتد، والمقررة في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب “الاتحاد”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء غياب عمر مرموش بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث اضطر لمغادرة الملعب بعد دقائق قليلة من انطلاق اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وأوضح طبيب المنتخب المصري أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يعاني من كدمة في أربطة الركبة، مشيرًا إلى أن الفحوصات الأولية التي أجريت له في القاهرة أكدت عدم جاهزيته لخوض قمة الأحد، على أن يعود إلى إنجلترا لاستكمال الفحوصات الطبية والبدء في برنامج تأهيلي.

ويزيد غياب مرموش من أزمات مانشستر سيتي، الذي يعاني من قائمة طويلة من الإصابات تضم 13 لاعبًا بارزًا من بينهم: جون ستونز، وفيل فودين، وسافينيو، و وعبد القادر خوسانوف، وماركوس بيتينيلي، جوسكو جفارديول وريكو لويس.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط فقط من ثلاث مباريات، في حين يتواجد مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، وهو ما يضفي على قمة الأحد أهمية مضاعفة لكلا الفريقين الساعيين إلى استعادة توازنهم مبكرًا في سباق البريميرليج.