ضربة قوية للريال قبل مواجهة ليفربول

آياتي خيري

إستقبل نادي ريال مدريد ضربة موجعة قبل نهاية العام، بعدما أعلن النادي رسميًا إصابة قائده داني كارفاخال وابتعاده عن الملاعب حتى مطلع عام 2026.

وقال البيان الطبي الصادر عن النادي أن الفحوصات التي خضع لها كارفاخال كشفت عن وجود جسم غير ثابت داخل مفصل الركبة اليمنى، ما يستدعي خضوعه لعملية جراحية لتثبيت المفصل خلال الأيام المقبلة.

وبعد صدور هذا البيان، تأكد غياب كارفاخال عن بقية مباريات عام 2025، لينضم إلى قائمة المصابين التي تضم أنطونيو روديجر ودافيد ألابا، في وقت يعاني فيه ريال مدريد من ضغط المباريات في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

وبحسب ماجاء في تقرير للصحفية الإسبانية آرانشا رودريجيز (كوبي)، فإن فترة غياب كارفاخال قد تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، على أن يعود تدريجيًا في بداية عام 2026، ما يمثل خسارة فنية ومعنوية كبيرة للفريق الملكي الذي يعتمد على خبرته وقيادته داخل الملعب.

