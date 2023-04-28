ضربة صادمة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني أنباء غير سعيدة بسبب الإصابة التي يعاني منها لوكا مودريتش نجم وسط الفريق قبل موقعة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

تفاصيل الإصابة

تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمودريتش وذلك لمعرفة مدى إصابته وأصدر ريال مدريد تقريراً طبياً رسمياً عن إصابة اللاعب الكرواتي، وجاء التقرير الطبي على النحو التالي، “بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا لوكا مودريتش من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في الجانب الخلفي من الفخذ من ساقه اليسرى”.

فترة غياب مودريتش

وكما ذكرت صحيفة “Mundo Deportivo” الاسبانية، فإن إجازة مودريتش تقدر بأسبوعين، ما يعني أن الكرواتي لن يتواجد في نهائي كأس الملك يوم 6 مايو ضد أوساسونا في إشبيلية، ولكن الهدف الأساسي لدى المدرب كارلو أنشيلوتي والجهاز الطبي للنادي الملكي، هو مساعدة مودريتش على العودة بأقرب وقت ممكن للحاق بلقاء مانشستر سيتي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم 9 مايو.

خيارات أنشيلوتي لتعويض خسارة مودريتش

أنشيلوتي لديه عدة خيارات لتعويض غياب الكرواتي في تشكيلة 4-2-3-1، وهو النظام الإيطالي الذي يعتمده كارلو أنشيلوتي للمباريات المهمة التي يتواجد بها مودريتش متقدما على فالفيردي وكروس وخلف بنزيما.

الخيار الأول “رودريجو”

من المتوقع أن يعتمد مدرب ريال مدريد على البرازيلي في مباراة مانشستر سيتي حال غياب الكرواتي، فقد كان شارك رودريجو في حسم العديد من المباريات في مركز الجناح، ويمكن للمدرب أنشيلوتي وضع اللاعب رودريجو في مركز الثلاثي الهجومي خلف بنزيما، مما يعطي الفرصة أمام ماركو أسينسيو للانطلاق من الجهة اليمنى.

الخيار الثاني “سيبايوس”

الخيار الطبيعي هو دخول سيبايوس لتعويض غياب مودريتش، حيث لديه قدرة عالية في السيطرة على الكرة وتمريرة أخيرة جيدة. السؤال هو ما إذا كان أنشيلوتي سيعتمد عليه في المباريات المهمة، وهو الأمر الذي لم نراه حتى الآن.

الخيار الثالث “كامافينغا”

يمكن أن يختار أنشيلوتي تحريك كامافينجا من الجانب الأيسر ووضعه في خط الوسط. هذا التغيير يعني أن ريال مدريد سيتخلى عن 4-2-3-1 والعودة إلى 4-3-3 مع خط من ثلاثة في خط الوسط مكون من فالفيردي وكامافينجا وكروس.

والجدير بالذكر أن الكرواتي خرج من مباراة جيرونا مصاباً، حيث وضع مودريتش الجليد على المنطقة المصابة، مما أعطى بعض الشبهات حول إصابته، وهذا ما تم تأكيده اليوم.