ضربة جديدة للبارسا بعد الهزيمة في الكلاسيكو

تستمر إصابات لاعبي فريق برشلونة الإسبانى في التأثير على استعدادات الفريق لمبارياته المقبلة، بعد غاب المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد بسبب إصابة في عضلة الساق الخلفية في ساقه اليمنى.

وغاب كريستنسن عن تدريبات الفريق اليوم الإثنين، بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، ما يثير الشكوك حول لحاقه بمباراة الفريق المقبلة ضد إلتشي المقرر لها يوم الأحد المقبل.

والجدير بالذكر اللاعب قد شعر بعدم ارتياح الأسبوع الماضي وفقًا لبيان النادي، وعلى الرغم من مشاركته في تمارين الإحماء قبل الكلاسيكو، لم يتم ضمه لقائمة المباراة.

وتأتي إصابة كريستنسن لتضاف إلى سلسلة الإصابات التي تضرب الفريق، والتي تشمل كل من الحارس مارك تير شتيجن، الحارس الشاب خوان جارسيا، أولمو، جافي، ليفاندوفسكي ورافينيا، ليصل إجمالي المصابين حاليًا إلى سبعة لاعبين.

ويمكن القول أن هذا الوضع تحديًا كبيرًا للمدرب هانز فليك في تجهيز الفريق لمواجهة إلتشي، خاصةً مع نقص البدائل في مراكز الدفاع والوسط، ما يهدد بتأثير سلبي على أداء برشلونة في المباريات المقبلة سواء محليًا أو قاريا.

وقوى فريق ريال مدريد من تواجده في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة في لقاء 1 وتسجيل 22 هدفًا وتلقي 10.

بينما حل فريق برشلونة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة