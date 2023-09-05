ضربة البداية : موعد مباراة سوريا ضد عٌمان الأوليمبي في تصفيات كأس أسيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

يحتضن ملعب الأمير محمد في الأردن مباراة سوريا ضد عٌمان الأوليمبي للمنتخبات تحت 23 عام في الجولة الأولى من التصفيات لحساب المجموعة الأولى، والتي تضم بجانب المنتخبين كلاً من منتخب الأردن ومنتخب بروناي، تقام المباراة يوم الأربعاء 6 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كان المنتخبين قد أنهيا أستعداداهما للتصفيات، فقد خاض نسور قاسيون تحت 23 عام مباراة ودية أمام المنتخب السعودي وخسروا فيها بنتيجة 3 صفر، بينما المنتخب العماني خاض تجربه ودية أمام نظيره العراقي في العراق وحقق الفوز بنتيجة هدفين لهدف، وفيما يلي موعد مباراة سوريا وعمان تحت 23 عام والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

صورة تدريبات منتخب سوريا المصدر صفحة منتخب سوريا على فيس بوك

تقام التصفيات بين 42 منتخب في القارة الصفراء لتحديد المنتخبات التي ستتأهل لبطولة الأمم الأسيوية للمنتخبات الأوليمبية، تقام اليوم الأربعاء ضمن التصفيات مباراة السعودية ضد منغوليا ضمن نفس التصفيات والتي من المقرر أن تقام في قطر العام القادم 2024، وتحديداً في الفترة من 15 أبريل 2024 حتى يوم 3 مايو 2024.

موعد مباراة سوريا ضد عٌمان تحت 23 عام

14.30 : الثانية والنصف مساءً بالتوقيت الدولي.

15.30 : الثالثة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من تونس/ الجزائر/ المغرب.

16.30 : الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من دول السودان/ دولة فلسطين/ ليبيا.

17.30 : الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ سوريا/ العراق/ مصر/ قطر/ الأردن.

18.30 : السادسة والنصف مساءً بتوقيت سلطنة عٌمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد عمان

تنقل جميع المباريات عبر موقع الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على يوتيوب، كما تنقل عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقناة ssc الرياضية السعودية، ولم تعلن قناة عمان الرياضية عن نقل اللقاء حتى اللحظة، ويمكنكم متابعة نتيجة اللقاء من خلال تقرير نقدمه لمتابعينا عبر موقع نجوم مصرية عقب اللقاء.

التشكيل المتوقع لسوريا

حراسة المرمى : – مكسيم صراف.

خط الدفاع : – مصطفى سفراني/ هيثم اللوز/ خالد الحجة/ المقداد أحمد.

خط الوسط : – عامر فياض/ حسن دهان/ محمد ريحانة/ محمود مهنا.

خط الهجوم : – عبد الرحمن الحسن/ محمود الأسود.

قائمة منتخب عمان الأوليمبي للمباراة

📋 قائمة المنتخب الوطني الأولمبي في التصفيات الآسيوية التي ستقام في الأردن. pic.twitter.com/fWZ5Uf29rQ — المنتخب العُمـاني (@Oman_NT) September 2, 2023

بطاقة المباراة