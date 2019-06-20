إقتراب “ضربة البداية” مصر تستهل مبارياتها ضد زيمبابوي وصلاح في مقدمة التشكيل/ اعرف القنوات الناقلة للمباراة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية، في داخل جمهورية مصر العربية والعالم العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء وفي كل مكان على سطح الكرة الأرضية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال الإستثنائي عن البطولة الإستثنائية في كل شيء، بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، والتي من المنتظر أن تكون من أقوى البطولات وأمتعها على كل المستويات، من ملاعب وإقامة و قد أتمت الدولة المصرية كافة الإستعدادات لإنطلاق البطولة بمستوي راقي ومتحضر، ولا يتبقى إلا توفيق الاعبين والبحث عن اللقب القاري الكبير وإمتاع الجماهير العاشقة للكرة المستديرة.

تقام اليوم المباراة الإفتتاحية لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بين منتخب مصر الوطني ومنتخب دولة زيمبابوي، على إرض ملعب الرعب “إستاد القاهرة الدولي”، والمباراة تقام في تمام الساعة 22,00 بتوقيت جرينتش الساعة 10 بتوقيت القاهرة الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة، ومن المنتظر أن تذاع المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس HD1 وقناة تايم سبورت التردد الأرضي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة الغد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي ، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، أحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد، محمد صلاح ، محمود حسن “تريزيجيه”.

خط الهجوم :مروان محسن.

موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة مصر *زيمبابوي 10 بتوقيت القاهرة -11 بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورت ماكس HD1 / قناة تايم سبورت التردد الأرضي إستاد القاهرة الدولي

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة موقع نجوم مصرية، التوفيق لمنتخب مصر الوطني في ضربة البداية، وأن يبعث برسالة قوية لجميع المنافسين بأنه يلعب على اللقب الثامن للبطولة القارية الكبيرة.

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