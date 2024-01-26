“ضحكة محمد صلاح تجتاح تويتر: العلاج ينطلق ووزير الرياضة يؤكد على فخر مصر”

محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول، يفاجئ الجميع بروحه المرحة والفكاهة حتى في وقت الإصابة، وزير الشباب والرياضة، د/ أشرف صبحى، يكشف عن حب صلاح لمصر وفخره بالانتماء للوطن، مؤكدًا أن الشعب المصري يعتبر صلاح مصدر فخر كبير.

في حوار مع برنامج “can 2023” على قناة أون تايم سبورتس، أشار وزير الرياضة إلى الضغوط التي يتعرض لها صلاح وكيف يديرها ببراعة، مشيرًا إلى أن رحيل صلاح إلى إنجلترا كان لتسريع عملية التعافي، ولكنه يعبر عن ثقته الكاملة في قوة واحترافية باقي لاعبي المنتخب.

وزير الرياضة يؤكد دعمه الكامل للمنتخب، مشيرًا إلى أن التأهل للأدوار الإقصائية يجعل الأداء الجماعي أمرًا أساسيًا.

وفي تغريدة على منصة “إكس” تويتر، يعلن صلاح بداية برنامج العلاج والتأهيل، ويعد ببذل قصارى جهده للعودة إلى المنتخب في أقرب وقت، والجدير بالذكر الإشارة أن صلاح يعاني من تمزق في أوتار الركبة، ومن المتوقع غيابه عن الملعب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

تتجسد هذه التويتة في طابع الفكاهة الذي يميز صلاح، وكيف يجمع بين الجدية في التعافي والروح الإيجابية.