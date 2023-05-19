ضبط تردد قنوات ssc السعودية الرياضية

تعد القناة واحدة من أهم وأشهر القنوات الرياضية السعودية، فهي ذات صيت وشعبية كبير بين المهتمين بالرياضة في المنطقة العربية وتعمل هذه القنوات على نقل المباريات الرياضية السعودية والمنافسات القارية والمحلية بشكل حصري عبر تسع قنوات متميزة، حيث تنشر المنصة الرياضية السعودية قناة SSC العديد من الأحداث الرياضية المختلفة عبر تسع قنوات متميزة تنقل مباريات البطولات السعودية والمنافسات القارية والمحلية بشكل حصري. تتوفر قناة SSC على جميع الأقمار الصناعية وتزداد أهميتها بين مشاهدي القنوات الفضائية، لذلك يبحث الكثيرون عن تردد قنوات ssc وهو ما سوف نذكره في لسطور التالية.

تردد قنوات ssc على القمر الصناعي عربسات

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قنوات ssc على القمر الصناعي عربسات ليتمكنوا من متابعتها لذلك يمكنك الآن ضبط تردد قنوات ssc على النحو التالي:

في البداية يجب أن تقوم بفتح الإعدادات من خلال الريموت كونترول.

ثم عليك القيام باختيار إضافة قناة جديدة.

ثم قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالقناة.

ثم قم بالضغط على كلمة بحث وسوف تظهر لك القناة.

بعد ذلك قم بحفظ نتيجة البحث

القمر الصناعي عربسات التردد 12418 معدل الترميز: 27500 نوع الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قمر عربسات بدر 6 :

بالنسبة إلى تردد قنوات ssc على القمر الصناعي عربسات بدر 6 فهو كالتالي:

التردد 12418

الاستقطاب :أفقي

معامل الترميز : 27500

معدل الترميز : 3/4

كما نذكر أنه تم إجراء العديد من التعديلات على تردد قنوات SSC السعودية كما سنذكر في السطور التالية:

تم نقل قنوات SSC 1,2,3,4 & 5 إلى تردد 12380 و غادرت ترددها القديم 12418

كما أنه قد ظهرت قنوات SSC EXTRA 1,2 & 3 HD و SSC EXTRA 1 & 2 SD و قناة SSC NEWS HD على تردد 12418.

تردد قنوات ssc على نايل سات:

أما بالنسبة إلى تردد قنوات ssc على القمر الصناعي النايل سات يمكنك ضبطه على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

وبذلك يمكنك معرفة تردد قنوات ssc كما تم ذكرها في السطور السابقة لتتمكن من متابعة القنوات والرياضات التي تهتم بمشاهدتها كركوب الخيل والكاراتيه وغيرها من الرياضات العالمية مثل كرة القدم الأمريكية ، حيث يتم تغطية أهم البطولات وأكثرها شعبية ، وكذلك تغطية كاملة لبطولات كرة اليد وسباق الهجن وهي واحدة من أقدم الرياضات في المملكة.