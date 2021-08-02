ضبط تردد قناة الرياضية السعودية على النايل سات 2021

تعد رياضة كرة القدم هي أحد الرياضات ذات الشعبية الواسعة في العالم كله بشكل عام وفي العالم العربي بشكل خاص، فهي الرياضة الوحيدة التي يحرص الصغير قبل الكبير على ممارستها ومتابعتها بشغف، فهي لا تحتاج أكثر من كرة صغيرة وحسب، وفي هذا السياق سوف نتعرف على تردد قناة الرياضية السعودية على النايل سات في خلال مقالنا هذا، حيث تكتسب هذه القنوات شعبية واسعة في المملكة العربية السعودية، فهي تحرص على بث مختلف المباريات بجودة عالية، بالإضافة إلى الاستوديوهات التحليلية والتي يتم تقديمها من خلال باقة من أمهر المذيعين والمحللين الرياضيين.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد KSA Sports HD:

تردد قناة السعودية الرياضية HD على النايل سات:

التردد هو: 12284

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

تردد قناة الرياضية السعودية على العرب سات:

ا لتردد هو: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة السعودية الرياضية على بدر سات:

التردد: 11230

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ترددات قنوات رياضية أخرى:

تردد قناة تايم سبورت 1 HD على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تايم سبورت 2 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تايم سبورت 3 على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبوظبي الرياضية SD:

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة أبوظبي الرياضية SD:

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة أبوظبي الرياضية SD:

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: هوت بيرد

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD:

التردد: 12467

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: عرب سات

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة:

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة نايل سات:

التردد: 12604.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة عرب سات:

التردد: 11566.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ليبيا الرياضية على النايل سات:

القمر: النايل سات

التردد: 11766

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: h أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ليبيا الرياضية على العرب سات:

القمر: العرب سات

التردد: 11765

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: h أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الكاس المفتوحة:

تردد قناة الكاس المفتوحة على النايل سات:

التردد: 11919.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكاس المفتوحة على العرب سات:

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة عزام الرياضية على النايل سات:

التردد : 11387.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة bein sport على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة مودرن سبورت على النايل سات:

التردد: 11487

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وبهذا ينتهي مقالنا على موقع نجوم مصرية، بعد أن تعرفنا سويا على أحدث تردد لقناة الرياضية السعودية على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، حتى يتمكن مشجعي كرة القدم المصرية من متابعة مختلف المباريات المحلية والعالمية بجودة عالية ومن خلال تحليل أمهر المحللين الرياضيين في المملكة العربية السعودية.