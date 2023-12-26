(صور) يلجأ إليها نجوم كرة القدم.. من هي ملكة جمال البرتغال “سارة دوكي”؟

البرتغال هي من أفضل بلدان العالم في مجال كرة القدم، فلقد أنجبت إلى عالم كرة القدم أفضل اللاعبين مثل لويس فيجو، وأفضل المدربين مثل مورينيو، وأفضل وكذلك أفضل الوكلاء، لكن إذا كان الحديث عن أفضل مدرب أو معلم للغات في البرتغال، فستكون هي ملكة جمال البرتغال، سارة دوكي، فهي التي ساعدت العديد من نجوم كرة القدم على التأقلم في البيئات الكروية الجديدة عليهم، وخاصة داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.

سارة دوكي وآرثر ميلو نجم فيورنتينا الإيطالي- المصدر: انستجرام

لقد باتت ملكة جمال البرتغال، سارة دوكي، البالغة من العمر 30 عاما، مدربة ومعلمة اللغات في مجال كرة القدم، فهي تتولى مهمة تدريب العديد من اللاعبين طريقة التغلب على الصعوبات والفروقات الثقافية، وتجعل اللاعبين أسرع تكيفا مع متغيرات تغيير النادي أو القارة، أو البلد.

بالإضافة إلى أنها تتقن 6 لغات، هي (البرتغالية، والإسبانية، والإنجليزية، والألمانية، والإيطالية والفرنسية)، كما كانت من قبل تعمل بالمحاماة الرياضية، لكنها استبدلت مهنة المحاماة بالدخول في مجال كرة القدم عن طريق ملكتها اللغوية القوية.

كما تساعد دوكي اللاعبين الحديثين على الكرة الأوروبية على التغلب على مشكلة الثقافة المختلفة.

وعلى سبيل المثال، وليس الحصر، فإن النجم البرازيلي، الذي سينضم إلى ريال مدريد العام القادم 2024، صرح بأن العمل مع سارة دوكي أتاح له التطور كلاعب، وأن العمل معها لم يتح له تعلم اللغة الإنجليزية والإسبانية وفقك، بل إنها ساعدته على فهم الثقافات المختلفة في المجتمعات الجديدة والثقافات الجديدة عليه.