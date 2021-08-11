صور ميسي بقميص باريس سان جيرمان

بعد توقيعه عقد لمدة عامين بالإنضمام لصفوف فريق باريس سان جيرمان ظهر ميسي بعدة صور وهو يرتدي قميص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي حمل الرقم 30 وهو نفس الرقم الذي حمله قميصه عندما إنضم للمرة الأولي لصفوف برشلونة الصور نقلا عن الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان.

صورة ميسي بقميص باريس سان جيرمان

ميسي يجري الفحوصات الطبية في نادي باريس سان جيرمان

يظهر ميسي وهو متصلاً بالأجهزة الطبية لإجراء الفحوصات الطبية والقياسات الحيوية اللازمة لتوقيعه مع النادي.

الجماهير الفرنسية ترحب بأسطورة كرة القدم ميسي

عشرات الآلاف من جماهير النادي الفرنسية القت التحية علي النجم ميسي الذي بادلهم نفس التحية ولوح لهم بيده من داخل أسوار النادي.

بالصور ميسي بقميص باريس سان جيرمان

مجموعة متنوعة للنجم ميسي بقميص ناديه الجديد باريس برقم 30