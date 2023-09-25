صور كريم بنزيما بالزي السعودي تحصد ملايين المشاهدات في احتفالات اليوم ال93 للمملكة

على خطى غريميه كريستيانو رونالدو، ونيمار، ارتدى اللاعب الفرنسي العالمي كريم بنزيما الزي السعودي، بعد انتقاله للعب في اتحاد جدة بالدوري السعودي، مشاركة منه في احتفالات المملكة باليوم الوطني ال93، معربا عن سعادته الكبيرة بوجوده في المملكة، مشيرا إلى حالة من الاستقرار والتجاوب في حياته الجديدة.

كريم بنزيما بالزي السعودي- بوابة الأهرام

وكان لتلك المشاركة أثر رائع على جماهيره العريضة داخل المملكة، والتي تجاوبت معه بشكل كبير عبر ملايين التعليقات والاعجابات.

بنزيما ينشر صورته بالشماخ السعودي ويحصد ملايين الاعجابات

ومشاركة منه في احتفالات المملكة باليوم الوطني ال 93، فقد نشر بنزيما عبر حسابه الشخصي على منصة إكس “تويتر سابقا” صورته بالزي السعودي، معربا عن سعادته البالغة بمشاركة الجماهير السعودية في تلك المناسبة السعيدة حيث غرّد قائلاً:

“انظر إلى الحياة التي نعيشها، يوم وطني سعودي سعيد” انظر كيف نعيش”

وقد حصدت تلك الصورة ما يزيد على 7 مليون مشاهدة وإعجاب وتعليق، منها الكثير من التعليقات الظريفة مثل:

“لقد أضحى بنزيما سعوديا بامتياز”.

Regarde la vie qu'on a 🤍 Happy Saudi national day 🇸🇦 pic.twitter.com/6NCYlO1itm — Karim Benzema (@Benzema) September 23, 2023

وكان كريم بنزيما البالغ من العمر 35 عاما قد انتقل إلى نادي اتحاد جدة، من نادي ريال مدريد الإسباني ضمن الانتقالات الصيفية 2023.

الأندية السعودية تتسابق في التعاقد مع نجوم العالم في كرة القدم

وفي طفرة رياضية حديثة، تتوافق مع ما حققته المملكة مؤخرا من قفزات في طريق الحداثة والتقدم، فقد نشطت أندية الدوري السعودي في التعاقد مع أبرز نجوم العالم في كرة القدم، حيث نجح نادي النصر السعودي في التعاقد مع اللاعب المعجزة كريستيانو رونالدو، فيما تعاقد كريم بنزيما مع اتحاد جدة، وتعاقد نيمار مع نادي الهلال السعودي.

وتأتي تلك الخطوة ضمن خطة للوصول بالدوري السعودي لمصاف مسابقات الدوري العالمية، وتكون منافسة لها.

وأيضا نيمار بالزي السعودي في احتفالات اليوم الوطني للمملكة

شارك أيضا النجم البرازيلي نيمار جونيور الجماهير السعودية وجماهير نادي الهلال في احتفالها باليوم الوطني، مرتديا الزي السعودي، وذلك بعدما نشر نادي النصر مقطع فيديو ظهر فيه جميع الاعبين على رأسهم الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو، وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش بالزي السعودي المميز، وهم يؤدون رقصة العرض السعودية.

نادي اتحاد جدة يسير على النهج ينشر صور لاعبيه بالزي السعودي

واستكمالا لصور احتفالات الأندية باليوم الوطني للمملكة، فقد شارك نادي اتحاد جدة جماهيره بمقطع فيديو للاعبيه يتوسطهم الجزائري رياض محرز بالزي السعودي.

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