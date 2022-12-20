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صورة ليونيل ميسي رفقة كأس العالم بإنستجرام تتفوق على صورة البيضة 

مصطفى أبو حجازي

قام النجم الأرجنتيني ” ليونيل ميسي ” بنشر صورة له رفقة كأس العالم، وقد حصلت الصورة على أكبر تفاعل في تاريخ التطبيق العالمي الشهير إنستغرام خلال وقت قصير. 

صورة ليونيل ميسي رفقة كأس العالم بإنستجرام تتفوق على صورة البيضة 

ميسي رفقة كأس العالم

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وكانت هناك صورة لبيضة منشورة على تطبيق إنستغرام من قبل صفحة تدعى ” البيضة ” حاصلة على الرقم القياسي لأعلى الصور حصولًا على إعجاب، حيث قد وصل عدد الاشخاص المتفاعلين معها حوالي 56 مليون تفاعل. 

صورة البيضة

ولكن قد تخطت صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة كأس العالم صورة البيضة، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع صورة النجم الأرجنتيني ما يزيد عن 57 مليون إعجاب.

وقد علق ليونيل ميسي على صورته قائلًا ” أبطال العالم، كنت أتمناها أكثر من أي شيء آخر، أشكر عائلتي وكل من قام بدعمي، أثبتنا من جديد بأننا عندما نقاتل من أجل شيء سنستطيع الوصول إلى أهدافنا ” 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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