صورة ليونيل ميسي رفقة كأس العالم بإنستجرام تتفوق على صورة البيضة 

قام النجم الأرجنتيني ” ليونيل ميسي ” بنشر صورة له رفقة كأس العالم، وقد حصلت الصورة على أكبر تفاعل في تاريخ التطبيق العالمي الشهير إنستغرام خلال وقت قصير.

وكانت هناك صورة لبيضة منشورة على تطبيق إنستغرام من قبل صفحة تدعى ” البيضة ” حاصلة على الرقم القياسي لأعلى الصور حصولًا على إعجاب، حيث قد وصل عدد الاشخاص المتفاعلين معها حوالي 56 مليون تفاعل.

ولكن قد تخطت صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة كأس العالم صورة البيضة، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع صورة النجم الأرجنتيني ما يزيد عن 57 مليون إعجاب.

وقد علق ليونيل ميسي على صورته قائلًا ” أبطال العالم، كنت أتمناها أكثر من أي شيء آخر، أشكر عائلتي وكل من قام بدعمي، أثبتنا من جديد بأننا عندما نقاتل من أجل شيء سنستطيع الوصول إلى أهدافنا ”