“صورة” رسالة رامى ربيعة لجمهور الاهلى بعد الرحيل

وجه رامى ربيعة لاعب النادى الاهلى ومدافعة رسالة وداع الى جمهور النادى الاهلى بعد الإعلان رسمياً عن رحيلة عن صفوف القلعة الحمراء.

حيث انتهى تعاقده مع الاهلى، ولم يجدد هذا التعاقد، وتم الاعلان منذ ساعات رسمياً عن رحيله عن الأهلى، مع الأخبار التي تؤكد انتقاله للعين الاماراتى.

رامى ربيعة وعبر منصات التواصل الاجتماعى كتب موجهاً رسالته لجمهور الاهلى قائلاً :

في بداية كلامي احب اشكر النادي الاهلي و جهوره العظيم علي الفترة التي قضيتها داخل جدران النادي الاهلي لأكثر من 13 سنة مع الفريق الاول حصلت خلالها علي بطولات عديدة الدوري 10 بطولات و بطولة دوري أبطال افريقيا 6 بطولات وبطولة كاس السوبر الافريقي 4 بطولات و بطولة كأس مصر 4 بطولات وبطولة كأس السوبر المصري 3 بطولات، كأس الكونفيدرالية الأفريقية ولم ابخل يوم بنقطة عرق و مجهود علي فريقي.

كرة القدم بها متغيرات كثيرة و كنت اتمني ان اكمل المسيرة مع النادي الاهلي العظيم ولكن اليوم اعلن نهاية مسيرتي مع النادي لم يكن القرار الاسهل و لكن اتخذت القرار بتمني التوفيق للنادي الاهلي في مسيرته بكأس العالم للاندية و في الفترة المقبلة،و بتمني التوفيق لي فيما هو قادم،شكراً للنادي الأهلي،وشكراً لجمهور الاهلي العظيم.