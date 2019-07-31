صوت لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم 2019

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن القائمة النهائية للمُرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست لعام 2019، وتواجد رسمياً اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في القائمة المُختصرة للمرشحين لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمرة الثانية علي التوالي.

قائمة العشرة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2019:

ضمت القائمة التي تكونت من عشرة لاعبين بجانب محمد صلاح، ثنائي ليفربول المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، والجناح السنغالي ساديو ماني.

وتواجد كذلك كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي، والذي توج بالجائزة في مناسبتين من قبل بجانب المدافع ماتياس دي ليخت، إلى جانب ليونيل ميسي الهداف التاريخي لنادي برشلونة، والوافد الجديد للفريق متوسط الميدان فرينكي دي يونج.

وشهدت القائمة كذلك تواجد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وإيدين هازارد لاعب تشيلسي والمُنضم حديثاً لريال مدريد الإسباني، ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

محمد صلاح في قائمة ذا بيست للعام الثاني علي التوالي:

تواجد اللاعب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، للموسم الثاني على التوالي وذلك بعد مواصلة تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث توج هدافاً للبريميرليج برصيد 22 هدفاً، متعادلاً مع ساديو ماني زميله في الفريق، وبيير إميريك أوباميانج مُهاجم آرسنال.

وقاد النجم المحترف محمد صلاح كذلك ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بإحرازه لهدف من ركلة جزاء في النهائي أمام توتنهام هوتسبير، في المباراة التي فاز بها الريدز بهدفين نظيفين، ليساهم في تتويج ناديه ليفربول بأول ألقابه مُنذ 7 سنوات.

صلاح أول لاعب مصري يترشح لجائزة أفضل لاعب في العالم:

ويعتبر محمد صلاح أول لاعب مصري يترشح لتلك الجائزة، وثالث إفريقي يترشح لها بمسامها الجديد، بعد رياض محرز نجم مانشستر سيتي، وأوباميانج مُهاجم آرسنال.

وتُعد تلك المرة الثانية على التوالي التي يترشح فيها محمد صلاح لتلك الجائزة، حيث ترشح لها في العام الماضي، وتواجد في القائمة المُختصرة لأفضل ثلاثة لاعبين، التي توج بها في النهاية لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد، بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو مُهاجم يوفنتوس الإيطالي وحل ثالثاً في الترتيب.

التصويت لأفضل لاعب في العالم لعام 2019:

أوضح الفيفا أن الإختيارات تمت بناءاً على أداء اللاعبين المُذكورين في الفترة من 16 يوليو 2018، إلى 19 يوليو 2019.

وأشار الفيفا أن الإعلان عن المتوج بالجائزة سيكون في مدينة ميلان الإيطالية، وذلك في 23 سبتمبر المُقبل ويُمكنكم التصويت لأفضل لاعب عبر هذا الرابط.