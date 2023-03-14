صن داونز يوجه ضربة قوية للأهلي ويعلن عن إصابة 11 لاعب قبل لقاء الهلال واتهامات بالتفويت

صن داونز يوجه ضربة قوية للأهلي بعدما تم الإعلان عن وجود إصابات عديدة بين صفوفه وصل عددها إلى نحو 11 لاعب، مما أدى إلى تخوف جماهير القلعة الحمراء ووجود بعض الاتهامات للفريق الجنوب أفريقي أنه يسعى تفويت المباراة لنادي الهلال سواء بتحقيق التعادل أو حتى الهزيمة بعدما ضمن صعوده بصورة مؤكدة، وقد جاء الإعلان عن هذه الإصابات قبل أيام قليلة من موعد مباراته مع فريق الهلال والتي سوف تقام يوم السبت المقبل بملعب الجوهرة الزرقاء.

إصابات صن داونز قبل لقاء الهلال السوداني

أعلن المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب أفريقي عن وجود غيابات كثيرة بين صفوفه وصلت إلى 11 لاعب وذلك قبل مباراة الدوري ضد فريق رويال ومباراة الهلال السوداني والتي يتوقف عليها بنسبة كبيرة تأهل النادي الأهلي وإليك قائمة الغيابات التي تم الإعلان عنها:

روشين دي روك : إصابة في أوتار الركبة

ريفالدو كويتزي: إصابة في أوتار الركبة

ليبونج مابوي: إصابة في الركبة

جاستون سيرينو: إصابة في الكاحل

لسيدي كابونجا : عدم الجاهزية البدنية

سفيليلي مخلليس: إصابة في الفخذ

بونجاني زونجي: إصابة في الركبة

أبو بكر ناصر: إصابة في الكاحل

جيفت موتوبا: عدم الجاهزية البدنية

سافيدرا: عدم الجاهزية البدنية

ثابيسو كوتوميلا: عدم الجاهزية البدنية

موعد مباراة الهلال وصن داونز في دوري الأبطال

يحل الفريق الجنوب أفريقي المتصدر لمجموعته في دوري أبطال أفريقيا ضيفًا على فريق الهلال السوداني والذي يحتل المركز الثاني في نفس المجموعة، يوم السبت المقبل الموافق 18 مارس 2023 وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقيا، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء في تمام الساعة الرابعة بتوقيت السعودية الثالثة بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل لقاء صن داونز والهلال

يحتل الفريق جنوب أفريقي المركز الأول في المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا وذلك برصيد 10 نقاط. جاء الهلال السوداني في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة برصيد 9 نقاط. يحتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط. يأتي القطن الكاميروني في المركز الأخير بلا نقاط.

الأمر الذي يعني صعوبة موقف الأهلي في حجز بطاقة التأهل لاسيما في ضوء هزيمته المدوية من فريق صن داونز بنتيجة 5/2 في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهم.