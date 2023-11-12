صن داونز يصدم الوداد المغربي ويحصد لقب الدوري الأفريقي

توج صن داونز الجنوب أفريقي، بلقب الدوري الأفريقي، بعد فوزه على نظيره الوداد المغربي بهدفين دون رد 2-0 اليوم الأحد في إياب المباراة النهائية للبطولة القارية.

من لقاء الوداد وصن داونز - مصدر الصورة: حساب بطولة الدوري الأفريقي على تويتر

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الوداد 2-1 على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليذهب اللقب الأفريقي إلى صن داونز الذي تفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

وبالعودة إلى أحداث مباراة اليوم، فقد صمد لاعبو الوداد طوال الشوط الأول.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+3) تمكن اللاعب بيتر شالوليلي من تسجيل الهدف الأول لصالح صن داونز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم صن داونز على الوداد بهدف دون رد 1-0.

وفي الشوط الثاني، استمر هجوم صن داونز لزيادة الغلة التهديفية، وفي الدقيقة 53، نجح اللاعب أوبري موديبا في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وبعد ذلك حاول لاعبو الوداد، هز الشباك من أجل الحفاظ على حظوظهم، لكن دفاع صن داونز أحبط محاولات الضيوف، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض 2-0.

وكان عادل رمزي المدير الفني للوداد البيضاوي، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة صن داونز، نشرها حساب نادي الوداد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

فيما دفع رولاني موكوينا مدرب صن داونز، بتشكيلة أساسية لمواجهة الوداد، نشرها حساب نادي صن داونز على موقع تويتر، على النحو التالي: