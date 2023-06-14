“صلاح vs كيتا” موعد مباراة مصر ضد غينيا في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحتضن الملعب الكبير لمراكش مباراة مصر ضد غينيا، في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، الجولة الخامسة حاسمة في تحديد المنتخبات المتأهلة إلي الكان، الفوز أو التعادل لأي من المنتخبين يؤكد صعودهما إلي الكان مباشراً بغض النظر عن نتيجة منتخبي إثيوبيا ضد مالاوي لحساب نفس المجموعة، أما فوز أحد المنتخبين على الأخر يجعل الأمل موجود لمنتخبي إثيوبيا ومالاوي، الذي يمتلكان 3 نقاط في رصيدهما، لذا فمباراة اليوم هامة جداً للمنتخبين ومصيريه، منتخب مصر قبل المباراة يحتل صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد ألمنتخب الغيني، ولكن فارق الأهداف لصالح مصر وكذلك نتيجة الدور الأول في صالح الفراعنة الذين فازو في القاهرة واحد صفر.

يلعب المنتخب الغيني اللقاء في المغرب بعد أن رفضت لجان الكاف المختصة بتحديد الملاعب، أن تقام المباراة في غينيا نظراً لعدم جودة الملاعب بها، وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الحصري لنقل كل مباريات التصفيات لدول شمال أفريقيا، وفيما يلي موعد المباراة والتشكيل المتوقع للفراعنة بقيادة الأسطورة محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي.

موعد مباراة مصر ضد غينيا

18.00 : السادسة مساءً بالتوقيت العالمي.

19.00 : الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

20.00 : الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من جمهورية السودان/ ليبيا/ فلسطين.

21.00 : الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة/ مصر/ العراق/ قطر/ الكويت/ البحرين.

22.00 : الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر اليوم

يغيب عن منتخب مصر العديد من عناصره الأساسية وفي مقدمتهم النجم أحمد حجازي قائد الدفاع، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، كما يغيب زميله في اتحاد جدة طارق حجازي بسبب الإصابة أيضاً، إضافة إلي أحمد حسن كوكا والتشكيل المتوقع كما يلي.

حراسية المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني/ محمد حمدي/ محمد عبد المنعم/ علي جبر.

خط الوسط : محمد صلاح/ مروان عطية/ مهند لاشين/ حسين الشحات/ محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم : مصطفى محمد.

القنوات الناقلة والمعلق

كما أشرنا فأن المباراة منقولة بصورة حصرية عبر قناة bein sports hd 4، ويعلق عليها المعلق المصري علي محمد علي.

بطاقة المباراة