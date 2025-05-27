سيطرة الفرعون تتواصل.. صلاح يحطم رقم قياسي جديد بعد نهاية البريميرليج

تستمر قدرات النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول في تحطيم الأرقام القياسية، ولكن هذه المرة في لعبة “فانتازي” الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنهى موسم 2024-25 محققًا أعلى عدد من النقاط في تاريخ اللعبة، بـ344 نقطة.

الرقم الأعلى على الإطلاق

ويمكن القول أن هذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق منذ إطلاق اللعبة، متجاوزًا الرقم السابق الذي ظل صامدًا لسنوات، حيث ساهمت أهداف صلاح الـ29، وتمريراته الحاسمة الـ18، إضافة إلى مشاركاته المتواصلة ونقاط المكافآت، في وصوله لهذا الرقم القياسي.

جاء هذا الإنجاز الفردي الجديد ليُضاف إلى موسم استثنائي للنجم المصري، الذي توج فيه بجوائز الحذاء الذهبي، وصانع الألعاب، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلاً عن قيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري للمرة الثانية خلال مسيرته مع النادي.

ويبرز هذا الرقم مكانة محمد صلاح ليس فقط كواحد من أعظم لاعبي ليفربول، بل كواحد من أبرز نجوم اللعبة عالميًا، داخل الملعب وحتى في عالم الفانتازي.

أول لاعب في التاريخ يجمع بين 3 ألقاب

وفي سياق متصل أصبح الدولي المصري محمد صلاح أول لاعب في التاريخ يجمع بين 3 ألقاب فردية رسمية في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.

فبحسب لشبكة “سكاواكا” العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، حيث يمكن القول أن محمد صلاح أول لاعب في تاريخ البطولة يفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم، والحذاء الذهبي، وجائزة صانع الألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس الموسم.

لينجح صلاح في أن يعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

47 آندي كول (93/94)

47 آلان شيرر (94/95)

47 محمد صلاح (24/25)