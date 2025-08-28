أخبار الرياضة

صلاح يواصل كتابة التاريخ.. إنجاز استثنائي في البريميرليج

مصطفى حسام الدين زكي

مرة جديدة يثبت محمد صلاح أنه أحد أعظم النجوم الذين مرّوا على الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تُوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2024-2025، ليضع نفسه في مصاف كبار اللعبة ويؤكد أن رحلته في البريميرليج ليست مجرد محطة عابرة بل قصة ملهمة ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير.

 

ملك آنفيلد الذي لا يعرف التوقف

منذ انتقاله إلى ليفربول صيف 2017، اعتاد صلاح أن يترك بصمته كل موسم بتحطيم الأرقام وإعادة كتابة السجلات. ومع هذا التتويج الأخير، أصبح ثالث لاعب فقط في تاريخ النادي يحصل على الجائزة ثلاث مرات، بعد إنجازه في موسمي 2018 و2022، ليثبت أنه رمز من رموز الريدز الحديثة.

 

إنجاز يضعه بين الأساطير

شبكة lentedesportiva العالمية أبرزت أن ما فعله النجم المصري يجعله يقف إلى جانب أساطير كبار مثل تييري هنري، كريستيانو رونالدو، وكيفين دي بروين، الذين سبق وأن نالوا شرف التتويج المتكرر بالجائزة منذ انطلاقها عام 1992. لكن ما يمنح إنجاز صلاح قيمة إضافية أنه أول لاعب عربي يصل إلى هذه المكانة، ليصبح قدوة ورمزًا للأجيال القادمة.

 

أكثر من مجرد لقب فردي

منذ أن بدأ بول ماكجراث سلسلة المتوجين في 1993، مرّت الجائزة عبر أسماء خالدة كروي كين، دينيس بيركامب، روني، فان دايك، محرز وهازارد، لتُضاف إليها اليوم بصمة صلاح للمرة الثالثة.

ولعلها لا تُعد مجرد جائزة فردية، بل شهادة تاريخية على أن النجم المصري أصبح جزءًا لا يتجزأ من هوية الدوري الإنجليزي، وأيقونة يصعب تكرارها في عالم كرة القدم.

 

عن الكاتب:
مصطفى حسام الدين زكي

مصطفى حسام الدين مصطفى ذكي
كاتب وصحفي يتمتع بمهارة عالية في إنتاج جميع الفنون الصحفية، بما يشمل صياغة الأخبار، التحقيقات، التقارير، والمقالات المتنوعة. أسعى إلى تنمية معارفي وصقل مهاراتي في مجال الكتابة الصحفية للوصول إلى مستوى احترافي متميز، قادر على تقديم محتوى إعلامي رصين ومؤثر، يلتزم بأعلى معايير الجودة والمصداقية.


