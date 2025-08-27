صلاح يواصل السيطرة وينضم لقائمة تاريخية جديدة

لم يعد محمد صلاح مجرد نجم مصري، بل أصبح أيقونة عالمية لسرعته، مهاراته، وموهبته التهديفية التي أبهرت الملايين.

اللاعب الذي بدأ رحلته الأوروبية بشكل متواضع مع تشيلسي، أثبت مع ليفربول أنه واحد من أفضل الأجنحة في تاريخ كرة القدم الحديثة.

من روما إلى ليفربول.. قصة صعود صلاح

انضم محمد صلاح إلى ليفربول صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، وسرعان ما تحول إلى كابوس لأي دفاع يواجهه.

وبحسب تقرير صادر عن شبكة Givemesport البريطانية، صلاح تم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في مركز الجناح الأيمن عبر التاريخ، مع وجود أيقونة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي كواحد من القليلين الذين لا يزالون يبدعون في الملاعب حتى اليوم.

وقالت الشبكة البريطانية:

“صلاح لم يتخيل أحد أن يتألق بهذا الشكل بعد تجربته القصيرة مع تشيلسي. بفضل سرعته ومراوغاته المذهلة، ساهم في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، وأضاف لقب دوري أبطال أوروبا إلى خزائن النادي.”

معايير اختيار أفضل الأجنحة

اعتمدت الشبكة في اختيارها على:

القدرة على تسجيل وصناعة الأهداف بانتظام

الثبات على مستوى عالٍ لفترة طويلة

الجوائز الفردية والإنجازات الكبيرة

التأثير على كرة القدم عالميًا

الجوائز الفردية

الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات

جائزة بوشكاش من فيفا كأفضل هدف في العالم عام 2018

هذه الإنجازات لم تجعل صلاح فقط رمزًا لليفربول، بل رمزًا للقارة الإفريقية والعالم العربي في سماء كرة القدم.

أفضل 10 أجنحة يمينية عبر التاريخ

ليونيل ميسي – 1264 مساهمة (875 هدفًا و389 تمريرة حاسمة) جارينشا – الأسطورة البرازيلية جورج بيست – نجم مانشستر يونايتد ستانلي ماثيوز – الكرة الذهبية 1956 جيمي جونستون – سيلتك وبطولة أوروبا 1967 غاريث بيل – الجناح الويلزي لويس فيجو – النجم البرتغالي ديفيد بيكهام – الأسطورة الإنجليزية آريين روبن – الجناح الهولندي الطائر محمد صلاح – جناح ليفربول المصري الذي يسطع عالميًا

محمد صلاح أثبت أن الجناح الأيمن الحديث لا يقتصر على تمرير الكرات العرضية، بل أصبح لاعبًا قادرًا على صناعة الفارق، تسجيل الأهداف الحاسمة، وقيادة فريقه لتحقيق البطولات.