صلاح يواصل السيطرة ويتصدر قائمة جديدة بعد إنتهاء التوقف الدولي

مازال أسطورة كرة القدم المصرية والعالمية متألقًا جاذبًا أنظار وعيون الجميع بجهوده الكبيرة وأرقامه التي لا مثيل لها، فدائمًا ماينجح الفرعون في تحطيم الأرقام القياسية بشكل مستمر، حيث نجح في الحفاظ على صدارة قائمة أفضل 10 أجنحة في العالم بالوقت الحالي، بحسب أحدث تصنيف صادر عن شبكة “givemesport” البريطانية.

الأفضل على الإطلاق

وعلقت الشبكة البريطانية على أداء محمد صلاح قائلة: “لا يوجد جناح في العالم حاليًا أفضل من النجم المصري الذي يواصل تسجيل الأهداف بوتيرة مذهلة عقب تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، ليصبح أفضل جناح في تاريخ البريميرليج”.

وتابع الشبكة البريطانية: “محمد صلاح لا يزال يحصد نصيبه من الجوائز الفردية، ويقدم صاحب الأرقام القياسية أفضل مستوياته مع ليفربول تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت”.

صلاح يتفوق

ونجح محمد صلاح في التفوق في تصنيف أفضل أجنحة العالم حاليًا، على عثمان ديمبيلي لاعب منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولامين يامال نجم برشلونة الإسباني الصاعد، صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

أفضل 10 أجنحة في العالم

1.محمد صلاح

2. عثمان ديمبيلي

3. لامين يامال

4. رافينيا

5. كفاراتسخيليا

6. فينيسيوس جونيور

7. بوكايو ساكا

8. مايكل أوليس

9. كول بالمر

10. رودريجو