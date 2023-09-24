صلاح يهز الشباك في انتصار ليفربول على وست هام

انتصر نادي ليفربول على نظيره وست هام بنتيجة 3-1 اليوم الأحد، في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح وفان ديك - مصدر الصورة: حساب ليفربول على تويتر

ليفربول دخل اللقاء بشكل هجومي، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، سددها الفرعون المصري محمد صلاح بنجاح.

وفي الدقيقة 42، سجل اللاعب بوين، هدف التعادل لصالح وست هام.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين ليفربول ووست هام يونايتد.

وفي الشوط الثاني، نشط ليفربول على مستوى الهجوم، ونجح المهاجم الأوروجوياني نونيز في تسجيل الهدف الثاني لصالح الريدز في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 85، سجل اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا، الهدف الثالث لصالح ليفربول.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 16 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما تجمد رصيد وست هام عند 10 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، قد دفع بتشكيلة أساسية نشرها حساب نادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

الحارس أليسون بيكر، جو جوميز، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندي روبرتسون، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز، لويس دياز، نونيز، محمد صلاح

فيما نشر حساب نادي وست هام يونايتد، تشكيلة الفريق لمواجهة ليفربول، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كالتالي:

الحارس أريولا، كوفال، زوما، نايف أكرد، إيمرسون، إدسون ألفاريز، توماس سوتشيك، جيمس وارد براوس، لوكاس باكيتا، بوين، أنطونيو