صلاح ينافس ميسي ورونالدو على صدارة هذه القائمة

كشف الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “فيفبرو” قائمة المرشحين المكونة من 26 لاعبًا لاختيار التشكيل الأفضل في العالم 2025 بعد مشاركة أكثر من 20 ألف لاعب محترف في التصويت في الفترة من 15 يوليو 2024 حتى 3 أغسطس 2025، على أن يكون المرشحون قد شاركوا في 30 مباراة رسمية على الأقل خلال تلك الفترة.

26 لاعبًا نهائيًا

وشهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن 26 لاعبًا نهائيًا تمثل قائمة اللاعبين الأعلى تصويتًا في مراكزهم المختلفة، من بينهم لاعبو ليفربول محمد صلاح، أليسون بيكر، وفيرجيل فان ديك، بالإضافة إلى نجوم عالميين أمثال ميسي، كريستيانو رونالدو، هالاند، ومبابي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن تشكيلة FIFPRO World 11 لعام 2025 يوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 عبر المنصات الرقمية للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.

قائمة اللاعبين المرشحين

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين حسبما أكد الموقع الرسمي لاتحاد اللاعبين المحترفين كالتالي

حراس المرمى

أليسون بيكر (ليفربول، البرازيل)

تيبو كورتوا (ريال مدريد، بلجيكا)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان / مانشستر سيتي، إيطاليا)

المدافعون

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول / ريال مدريد، إنجلترا)

باو كوبارسي (برشلونة، إسبانيا)

فيرجيل فان ديك (ليفربول، هولندا)

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان، المغرب)

ماركينيوس (باريس سان جيرمان، البرازيل)

نونو مينديز (باريس سان جيرمان، البرتغال)

ويليام صليبا (أرسنال، فرنسا).

خط الوسط

جود بيلينجهام (ريال مدريد، إنجلترا)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي / نابولي، بلجيكا)

لوكا مودريتش (ريال مدريد / ميلان، كرواتيا)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان، البرتغال)

كول بالمر (تشيلسي، إنجلترا)

بيدري (برشلونة، إسبانيا)

فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد، أوروجواي)

فيتينيا (باريس سان جيرمان، البرتغال)

المهاجمون

عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان، فرنسا)

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي، النرويج)

كيليان مبابي (ريال مدريد، فرنسا)

ليونيل ميسي (إنتر ميامي، الأرجنتين)

رافينيا (برشلونة، البرازيل)

كريستيانو رونالدو (النصر، البرتغال)

محمد صلاح (ليفربول، مصر)

لامين يامال (برشلونة، إسبانيا)