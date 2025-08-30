صلاح ينافس مبابي وهالاند بقائمة قياسية في بيج 5

في ظل مايحققه النجم الفرنسي كيليان مبابي وما يحطمه من الأرقام القياسية بقميص ريال مدريد، يأتي النجم الدولي المصري محمد صلاح و يحجز لنفسه مكانًا بين كبار هدافي الدوريات الخمسة الكبرى “البيج 5″، حيث يتنافس الثنائي مع العديد من النجوم مثل هالاند وهاري كين وليفاندوفسكي على صدارة القائمة.

مبابي يتصدر القائمة

ووفق تقرير صادر عن موقع ترانسفير ماركت العالمي، جاء كيليان مبابي على قمة قائمة هدافي البيج 5 برصيد 47 هدفًا في 61 مباراة مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الماضي، بينما يواصل محمد صلاح التوهج مع ليفربول برصيد 35 هدفًا في 55 مباراة، ليبقى ضمن دائرة كبار الهدافين في أوروبا.

وإليكم ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى منذ بداية الموسم الماضي:

1- كيليان مبابي (ريال مدريد) – 47 هدفًا فى 61 مباراة

2- هاري كين (بايرن ميونخ) – 45 هدفًا فى 53 مباراة

3- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 42 هدفًا فى 53 مباراة

4- سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند) – 40 هدفًا فى52 مباراة

5- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 36 هدفًا فى 50 مباراة

6- محمد صلاح (ليفربول) – 35 هدفًا فى 55 مباراة

7- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) – 35 هدفًا فى 56 مباراة

8- رافينيا (برشلونة) – 35 هدفًا فى 59 مباراة

9- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) – 30 هدفًا فى 59 مباراة

10- باتريك شيك (باير ليفركوزن) – 28 هدفًا فى47 مباراة