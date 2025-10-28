صلاح ينافس أوسيمين وحكيمي على هذه الجائزة

جاء النجم الدولي المصري محمد صلاح على قمة المنافسة على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، بعد موسم استثنائي قدم خلاله أداءً لافتًا جعله الأكثر مساهمة في الأهداف بين نجوم القارة.

فصول جديدة في مسيرته

ونجح نجم الكرة الإنجليزية والمصرية محمد صلاح، الذي لا يزال يواصل كتابة فصول جديدة في مسيرته المبهرة، في إنهاء موسم 2024-25 بإحصائيات مميزة، بعدما سجل 34 هدفًا وصنع 23 هدفًا خلال 52 مباراة في مختلف البطولات، ليقود فريقه نحو التتويج بلقب مهم ويؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العالمية، وفقًا لموقع Leagues Reporter النيجيري.

و يلاحق النيجيري فيكتور أوسيمين والمغربي أشرف حكيمي النجم المصري في سباق الجائزة، حيث أحرز أوسيمين 37 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 41 مباراة، بينما تألق حكيمي بتقديمه 9 أهداف و12 تمريرة حاسمة خلال 48 مباراة، مسهمًا في تحقيق أربعة ألقاب مع ناديه.

و تشير الإحصائيات والأداء الفردي إلى أن محمد صلاح يملك الحظوظ الأوفر لنيل اللقب القاري، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته المضيئة كلاعب عربي وأفريقي استثنائي.

أرقام المرشحين

وجاءت أرقام المرشحين الثلاثة كالتالي:

محمد صلاح – موسم 2024-25

أحرز 34 هدفًا وصنع 23 هدفًا في 52 مباراة، ليقود فريقه إلى تحقيق لقب واحد.

فيكتور أوسيمين – موسم 2024-25

سجّل 37 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال 41 مباراة، وساهم في تتويج فريقه بلقبين.

أشرف حكيمي – موسم 2024-25

قدّم أداءً متوازنًا بين الدفاع والهجوم، مسجلًا 9 أهداف وممررًا 12 تمريرة حاسمة في 48 مباراة، محققًا أربعة ألقاب مع ناديه.