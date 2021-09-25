صلاح يكتب اسمه بين أساطير الدوري الانجليزي بعد تسجيله للهدف ال100

في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، عن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه في شباك برينتفورد.

صلاح يعزز مكانته بين أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز

سجل صلاح في الدقيقة 54 بعد الاستفادة من تمريرة زميله البرازيلي فابينيو ولعب الكرة على يمين الحارس.

أصبح صلاح ثالث أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 100 هدف، حيث فعل ذلك في 151 مباراة، بعد روجر هانت فقط (148 مباراة) وجاك باركينسون (149 مباراة).

أصبح محمد صلاح اللاعب الثالث عشر في الدوري الإنجليزي، ليحقق 100 هدف مع الريدز منذ أول ظهور للفريق في البطولة.

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لم تقتصر أهداف صلاح على ذلك، كما أصبح تاسع أعظم هدافي ليفربول في جميع البطولات برصيد 131 هدفًا، متجاوزًا أهداف سام رايبولد البالغ عددها 130 هدفًا.

أصبح صلاح رابع لاعب يحقق 100 هدف أو أكثر مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد روبي فاولر (128 هدفًا) وستيفن جيرارد (120 هدفًا) ومايكل أوين (118 هدفًا) في آخر 22 مباراة خاضها خارج ملعبه.